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Tornado Warning Issued for Metro Atlanta

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THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 127 IN EFFECT UNTIL 4 PM EDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS

IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 51 COUNTIES

IN CENTRAL GEORGIA

BALDWIN BIBB BUTTS CRAWFORD JASPER JONES MONROE PUTNAM

IN EAST CENTRAL GEORGIA

GREENE HANCOCK TALIAFERRO WARREN WILKES

IN NORTH CENTRAL GEORGIA

BARROW CHEROKEE CLAYTON COBB DEKALB DOUGLAS FAYETTE FORSYTH FULTON GWINNETT HENRY MORGAN NEWTON ROCKDALE WALTON

IN NORTHEAST GEORGIA

CLARKE OCONEE OGLETHORPE

IN NORTHWEST GEORGIA

BARTOW CARROLL FLOYD HARALSON PAULDING POLK

IN WEST CENTRAL GEORGIA

CHATTAHOOCHEE COWETA HARRIS HEARD LAMAR MARION MERIWETHER MUSCOGEE PIKE SPALDING TALBOT TAYLOR TROUP UPSON

THIS INCLUDES THE CITIES OF ATLANTA, BARNESVILLE, BREMEN, BUENA VISTA, BUTLER, CARROLLTON, CARTERSVILLE, CEDARTOWN, COLUMBUS, CONYERS, COVINGTON, CRAWFORD, CRAWFORDVILLE, CUMMING, DALLAS, DECATUR, DOUGLASVILLE, EATONTON, FORSYTH, FORT BENNING, FRANKLIN, GRAY, GREENSBORO, GRIFFIN, JACKSON, LAWRENCEVILLE, MACON, MADISON, MANCHESTER, MARIETTA, MILLEDGEVILLE, MONROE, MONTICELLO, NEWNAN, PEACHTREE CITY, PINE MOUNTAIN, RIVERDALE, ROBERTA, ROME, SPARTA, STOCKBRIDGE, TALBOTTON, THOMASTON, WARRENTON, WASHINGTON, WATKINSVILLE, WEST POINT, WINDER, WINTERVILLE, WOODSTOCK, AND ZEBULON.

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