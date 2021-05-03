Tornado Warning Issued for Metro Atlanta

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 127 IN EFFECT UNTIL 4 PM EDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS
IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 51 COUNTIES
IN CENTRAL GEORGIA
BALDWIN BIBB BUTTS CRAWFORD JASPER JONES MONROE PUTNAM
IN EAST CENTRAL GEORGIA
GREENE HANCOCK TALIAFERRO WARREN WILKES
IN NORTH CENTRAL GEORGIA
BARROW CHEROKEE CLAYTON COBB DEKALB DOUGLAS FAYETTE FORSYTH FULTON GWINNETT HENRY MORGAN NEWTON ROCKDALE WALTON
IN NORTHEAST GEORGIA
CLARKE OCONEE OGLETHORPE
IN NORTHWEST GEORGIA
BARTOW CARROLL FLOYD HARALSON PAULDING POLK
IN WEST CENTRAL GEORGIA
CHATTAHOOCHEE COWETA HARRIS HEARD LAMAR MARION MERIWETHER MUSCOGEE PIKE SPALDING TALBOT TAYLOR TROUP UPSON
THIS INCLUDES THE CITIES OF ATLANTA, BARNESVILLE, BREMEN, BUENA VISTA, BUTLER, CARROLLTON, CARTERSVILLE, CEDARTOWN, COLUMBUS, CONYERS, COVINGTON, CRAWFORD, CRAWFORDVILLE, CUMMING, DALLAS, DECATUR, DOUGLASVILLE, EATONTON, FORSYTH, FORT BENNING, FRANKLIN, GRAY, GREENSBORO, GRIFFIN, JACKSON, LAWRENCEVILLE, MACON, MADISON, MANCHESTER, MARIETTA, MILLEDGEVILLE, MONROE, MONTICELLO, NEWNAN, PEACHTREE CITY, PINE MOUNTAIN, RIVERDALE, ROBERTA, ROME, SPARTA, STOCKBRIDGE, TALBOTTON, THOMASTON, WARRENTON, WASHINGTON, WATKINSVILLE, WEST POINT, WINDER, WINTERVILLE, WOODSTOCK, AND ZEBULON.